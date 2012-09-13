Боєприпаси із затонулого міноносця «Фрунзе» почали піднімати на поверхню

11:00, 13 вересня 2012
Політика
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Сьогодні водолази теруправління МНС у Херсонській області почали роботи з підняття на поверхню боєприпасів з міноносця "Фрунзе", затонулого в роки Другої світової війни в Чорному морі біля Тендрівської коси.

Снаряди

Як повідомили УНІАН у прес-службі облуправління МНС, до робіт з підняття боєприпасів залучено 7 працівників МНС і 2 одиниці техніки (УАЗ 3741, катер UMC-600).

У зв'язку з можливістю вибуху виявлених боєприпасів у районі цих робіт закрито доступ для сторонніх і оголошено надзвичайну ситуацію.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня група «Пошук» ветеранської організації «Афганістан» під час дослідження затонулого під час Великої Вітчизняної війни корабля «Фрунзе» на наявність останків бійців і команди виявила у великій кількості боєприпаси часів ВВВ. При огляді судна групою підводного розмінування ТУ МНС у Херсонській області було виявлено безліч артилерійських снарядів калібром 45 мм і 102 мм (більше 100 одиниць), а також 1 торпеду, 8 глибинних і 2 донних бомби, які створюють небезпеку при піднятті їх на поверхню.

6 вересня на засіданні обласної комісії з надзвичайних ситуацій і техногенної безпеки було прийнято рішення не піднімати боєприпаси на поверхню, а підірвати їх на самому кораблі. Проте місцеві екологи виступили проти такого рішення, вважаючи, що вибух завдасть істотного збитку екосистемі заповідної Тендрівської коси.

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