Бузек: Тимошенко можна звільнити або через амністію, або за рішенням Євросуду

Про це він заявив в інтерв’ю ВВС Україна.

Майже рік тому Ю.Тимошенко засудили до 7 років позбавлення волі за "перевищення повноважень" при підписанні україно-російських газових контрактів у січні 2009 року. З того часу питання звільнення Ю.Тимошенко та інших опозиційних політиків, суди над якими у Брюсселі вважають "політично вмотивованими справами", стало однією із головних перешкод у відносинах між Києвом та Брюсселем та підписання угоди про Асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС.

За словами європейського політика, у ЄС не сприймають не сам вирок, а судовий процес, в результаті якого з'явився цей вирок.

«У випадку із Ю.Тимошенко весь розгляд справи відбувався у звичайному суді, який розглядає звичайні кримінальні справи. Тому і результати роботи цього суду не можуть нас задовольнити, навіть з точки зору того, як велося розслідування і судовий розгляд. Я наголошую: не сам вирок як такий, а сам процес провадження. Якщо він є від самого початку хибним, то і його результат не може задовольняти. Відтак, якщо Україна хоче досягти "сумісності" з ЄС, вона має змінити цей закон, і загалом реформувати систему правосуддя», - заявив Є.Бузек.

Утім, на уточнююче запитання щодо того, що екс-прем'єра вже засуджено, а закон не має зворотньої сили, Є.Бузек уточнив, що зміни у кримінальне законодавство можуть бути не єдиним шляхом розв'язання ситуації: "Я кажу, що шляхи для вирішення ситуації є. Наприклад, є ще така можливість, як амністія. Ви вже згадали про Європейський суд з прав людини. І мені здається, що у цьому конктреному випадку, ми отримаємо рішення суду вже за кілька місяців, а розгляд буде радше швидким, ніж довгим".