Тігіпко: Ми зобов'язані готувати Україну до будь-якого сценарію

«Ніхто не знає зараз, як світова та європейська кризи, про які всі говорять, вплинуть на Україну, і на коли припаде пік кризи». Про це заступник голови Партії регіонів, віце-прем'єр-міністр України Сергій Тігіпко заявив на конференції «Поліпшення умов ведення бізнесу - головний фактор створення конкурентоспроможної економіки» в Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.Тігіпка, він заявив: «Ми зобов'язані готувати Україну до будь-якого сценарію, і ми повинні вибудувати потужну лінію оборони, щоб зменшити вплив будь-якої кризи. Я б ставив питання навіть трохи по-іншому. Ми повинні, на мій погляд, з цієї кризи вийти більш конкурентоспроможними».

На тему: Азаров каже, що в Україні йде друга хвиля кризи

С.Тігіпко зазначив, що ніхто не знає зараз, як світова та європейська кризи, про які всі говорять, вплинуть на Україну, і на коли припаде пік кризи. При цьому віце-прем'єр висловив упевненість, що для нашої держави є абсолютно можливим вийти з кризи більш сильною.

На тему: Янукович: Виплата зарплат у конвертах під час кризи неприпустима

За словами С.Тігіпка, на сьогодні головне - створити хороші умови для інвесторів - як для зовнішніх, так і для внутрішніх, і провести дерегуляцію, яка є однією з основних умов поліпшення ситуації для бізнесу.