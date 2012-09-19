Учасники процесу за позовом Міноборони РФ відмовились коментувати рішення суду

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, після завершення судового процесу та оголошення рішення представники російської сторони проігнорували запитання журналістів, чи задоволені вони рішенням суду.

Крім того, представник Державного казначейства України порекомендував звертатися до прес-служби, а представник Кабміну взагалі не вийшов до представників ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 вересня, Господарський суд Києва частково задовольнив позов Міноборони Росії до Кабміну щодо боргу корпорації "Єдині енергетичні системи України" і зобов'язав уряд України виплатити російській стороні 3 млрд 113 млн 53 тис. 506 грн 26 коп. (близько 390 млн дол.).

Суддя підкреслив, що рішення суду набирає чинності у випадку, якщо не буде подано апеляційну скаргу. В разі ж розгляду такої скарги й підтвердження даного рішення суду, воно набирає чинності після рішення апеляційної інстанції.

Довідка УНІАН. Міністерство оборони РФ звернулося до Господарського суду Києва з позовом про виплату урядом України 3 млрд 239,45 млн грн у справі корпорації ЄЕСУ. Російська сторона зажадала залучити як відповідача, крім Кабміну України, Державну казначейську службу України. ЄЕСУ в справі фігурує як третя особа на стороні відповідача.

Тим часом Київський райсуд Харкова розглядає справу за звинуваченням екс-прем'єра, лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко в махінаціях в рамках корпорації ЄЕСУ, якою вона свого часу керувала.

Прокуратура заявила позов про відшкодування екс-прем'єром України Ю.Тимошенко збитків у 19,5 млн грн у справі ЄЕСУ. Генеральний прокурор Віктор Пшонка стверджує, що кримінальна справа проти Ю.Тимошенко щодо корпорації ЄЕСУ була незаконно закрита в 2005 році під тиском у той час Президента країни Віктора Ющенка відразу після призначення Ю.Тимошенко головою уряду.

В Об'єднаній опозиції "Батьківщина" вважають повідомлення про борги корпорації ЄЕСУ перед Міноборони РФ спробою влади напередодні виборів очорнити ім'я Ю.Тимошенко.