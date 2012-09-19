Яценюк: закон про наклеп перетворить Україну «на ізольовану країну третього світу»

Спроба оточення Президента запровадити кримінальну відповідальність за наклеп спрямована на те, щоб «перетворити Україну на ізольовану країну третього світу». Про це заявив народний депутат України, голова Ради Об'єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк сьогодні на прес-конференції в Одесі.

Як передає кореспондент УНІАН, він піддав різкій критиці авторів і натхненників ухвалення Верховною Радою в першому читанні законопроекту «Про внесення змін до Кримінального й Кримінально-процесуального кодексів України (щодо посилення відповідальності за посягання на честь і гідність людини)».

А.Яценюк переконаний: у разі ухвалення цього закону, «по суті реанімується кримінальна відповідальність для незалежних журналістів, які говорять правду про наше життя». Він підкреслив, що так званий закон про наклеп передбачає запровадження кримінальної відповідальності «за будь-яку інформацію, в першу чергу, що стосується Президента й уряду». Звертаючись до журналістів, А.Яценюк підкреслив, що ухвалення цього закону призведе до запровадження кримінальної відповідальності «за те, що ви говоритимете правду на телеканалах, у своїх блогах, сайтах і газетах».

За словами депутата, «ініціювати розробку й ухвалення цього закону функціонерів Партії регіонів змусив страх перед вільною журналістикою, перед критикою, що звучить на їхню адресу».

«Все це вписується в одну загальну концепцію влади, - підкреслив А.Яценюк, – спробувати взяти під жорсткий контроль засоби масової інформації, посилити вплив на журналістів і власників мас-медіа - аж до вилучення з ефіру впливових опозиційних ЗМІ, що вже спостерігається, зокрема, з телеканалом TВi».

Останнім етапом саме і є «ухвалення цього закону, за допомогою якого в суспільстві спробують створити атмосферу страху серед журналістів перед кримінальною відповідальністю за слова правди, які не бажають чути можновладці на чолі з нинішнім Президентом», - вважає А.Яценюк.

На думку голови Ради Об'єднаної опозиції «Батьківщина», суспільство зіткнулося «з відвертою спробою влади заткнути рот журналістам, позбавити їх права говорити правду, достовірно відображаючи факти буденного життя, приміром, поширювати актуальну інформацію про підготовлюваний розпродаж української землі».

Ухвалення даного документа, підкреслив А.Яценюк, свідчить про те, що Україна перетворюється на ізольовану країну третього світу. Тому «опозиційні сили будуть усіма силами перешкоджати ухваленню цього ганебного законопроекту».

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня 2012 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект № 11013 «Про внесення змін до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України (щодо посилення відповідальності за посягання на честь і гідність людини)». Автор законопроекту - народний депутат від Партії регіонів Віталій Журавський - пропонує доповнити Кримінальний кодекс статтями 145-1 і 145-2, якими встановлюється кримінальна відповідальність за такі діяння, як наклеп і образа.

За це рішення проголосували 244 із 344 народних депутатів, зареєстрованих у сесійному залі. Ухвалення проекту підтримали фракції Партії регіонів, КПУ і Народної партії.