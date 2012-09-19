Хорошковський називає закон про наклеп передчасним
22:51, 19 вересня 2012Політика
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Перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський називає передчасним впровадження закону про відповідальність журналістів за наклеп.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Хорошковський сказав на брифінгу.
«Я погоджуюсь з тими висловами і тією точкою зору, що, на жаль, в нашій країні в силу того. що немає довіри до судів, ми не можемо приймати таке жорстке законодавство», - сказав В.Хорошковський, підкресливши, що це його особиста точка зору.
«Я вважаю, що на сьогоднішній день це точно передчасно, а можливо в такій формі навіть неприйнятно», - сказав він.
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