Хорошковський називає закон про наклеп передчасним

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Хорошковський сказав на брифінгу.

«Я погоджуюсь з тими висловами і тією точкою зору, що, на жаль, в нашій країні в силу того. що немає довіри до судів, ми не можемо приймати таке жорстке законодавство», - сказав В.Хорошковський, підкресливши, що це його особиста точка зору.

«Я вважаю, що на сьогоднішній день це точно передчасно, а можливо в такій формі навіть неприйнятно», - сказав він.