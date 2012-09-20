Завтра конституційне дітище Януковича збереться вдруге
14:54, 20 вересня 2012Політика
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Завтра, 21 вересня, о 10.30 відбудеться друге засідання Конституційної Асамблеї (зал Вченої ради Київського національного університету ім. Т.Шевченка, вул. Володимирська, 60).
На першому засіданні були всі 4 президенти
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України Віктора Януковича, перед початком засідання (о 10.10) відбудеться спілкування з представниками ЗМІ голови Конституційної Асамблеї Леоніда Кравчука та секретаря Конституційної Асамблеї Марини Ставнійчук.
Акредитація представників ЗМІ проводиться до 18.00 20 вересня за тел. (044) 255-63-18, (050) 382-11-58.
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