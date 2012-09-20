Азаров вважає президентсько-парламентську форму правління оптимальною для України

Про це він повідомив у ході спілкування з користувачами мережі Facebook.

«Моя думка, що грунтується на досвіді роботи тієї й іншої системи, однозначна: для України оптимальною є президентсько-парламентська форма правління, яка дає змогу реалізовувати курс структурних перетворень в країні». – написав М.Азаров.

Довідка УНІАН. 8 грудня 2004 року Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до Конституції (про політреформу), який передбачав перехід від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської форми правління, формування уряду коаліцією депутатських фракцій, продовження терміну повноважень Верховної Ради до 5 років.

Закон набрав чинності з 1 січня 2006 року.

1 жовтня 2010 року Конституційний Суд оприлюднив прийняте 30 вересня рішення про скасування політичної реформи 2004 року.

Зокрема, КС визнав таким, що не відповідає Конституції України, Закон «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року №2222-IV у зв'язку з порушенням процедури його розгляду і ухвалення.

КС відновив дію Конституції України 1996 року і звернувся до органів державної влади з вимогою невідкладно привести українське законодавство у відповідність до Основного Закону.

Того ж дня, 1 жовтня 2010 р., Кабінет міністрів привітав повернення України до президентсько-парламентської моделі державного ладу.

“Сьогодні Конституційний Суд України визнав такими, що не відповідають Конституції, зміни до Основного Закону, прийняті 8 грудня 2004 року, у зв'язку з порушенням конституційної процедури їх розгляду і ухвалення. Таким чином, Україна повинна повернутися до президентсько-парламентської моделі державного ладу. Кабінет міністрів України вітає такий розвиток подій”, - йшлося в заяві уряду.

У документі також висловлювався жаль з приводу того, що конституційна реформа 2004 року “не стала основою порядку в державі”.