До прем'єри смартфона OnePlus 15 залишається кілька тижнів / фото OnePlus

Прем'єра OnePlus 15 відбудеться тільки в жовтні, а в мережі вже є достатньо інформації про топовий Android-флагман. Тепер виробник похвалився фотоможливостями майбутнього смартфона.

Серед знімків є портретні, панорамні фото, а також декілька прикладів, знятих на 85-міліметрову плівку, підтверджуючи, що OnePlus 15 отримав 3,7-кратний телеоб'єктив. Це помітне збільшення зуму порівняно з 3-кратною (70 мм) перископічною камерою в OnePlus 13.

Раніше стало відомо, що OnePlus завершила співпрацю з Hasselblad в галузі камер і тепер використовуватиме фірмовий фотодвижок DetailMax Engine, орієнтований на поліпшену обробку знімків. Якість можете оцінити самі:

Відео дня

Фото OnePlus 15 30 вересня 2025
Фото OnePlus 15 30 вересня 2025
Фото OnePlus 15 30 вересня 2025
Фото OnePlus 15 30 вересня 2025
Фото OnePlus 15 30 вересня 2025
Фото OnePlus 15 30 вересня 2025

Раніше в мережі з'явилися офіційні рендери OnePlus 15. Підтвердився новий "квадратний" дизайн задньої камери. Ще в OnePlus розповіли, що це перший смартфон, виготовлений із "нанокерамічного металу".

Також очікуються ультратонкі рамки екрана (1,15 мм), екран із частотою 165 Гц і топовий процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Прем'єра та старт продажів заплановані на жовтень. Пізніше відбудеться реліз на глобальному ринку.

А вже на початку 2026 року відбудеться презентація Samsung Galaxy S26 Ultra. Якщо інформація підтвердиться, то нововведень, порівняно з торішнім Galaxy S25 Ultra, буде досить багато.

Вас також можуть зацікавити новини: