Компанія завершила співпрацю з Hasselblad у частині камери і тепер використовуватиме фірмовий фотодвижок DetailMax Engine.

Прем'єра OnePlus 15 відбудеться тільки в жовтні, а в мережі вже є достатньо інформації про топовий Android-флагман. Тепер виробник похвалився фотоможливостями майбутнього смартфона.

Серед знімків є портретні, панорамні фото, а також декілька прикладів, знятих на 85-міліметрову плівку, підтверджуючи, що OnePlus 15 отримав 3,7-кратний телеоб'єктив. Це помітне збільшення зуму порівняно з 3-кратною (70 мм) перископічною камерою в OnePlus 13.

Раніше стало відомо, що OnePlus завершила співпрацю з Hasselblad в галузі камер і тепер використовуватиме фірмовий фотодвижок DetailMax Engine, орієнтований на поліпшену обробку знімків. Якість можете оцінити самі:

Раніше в мережі з'явилися офіційні рендери OnePlus 15. Підтвердився новий "квадратний" дизайн задньої камери. Ще в OnePlus розповіли, що це перший смартфон, виготовлений із "нанокерамічного металу".

Також очікуються ультратонкі рамки екрана (1,15 мм), екран із частотою 165 Гц і топовий процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Прем'єра та старт продажів заплановані на жовтень. Пізніше відбудеться реліз на глобальному ринку.

А вже на початку 2026 року відбудеться презентація Samsung Galaxy S26 Ultra. Якщо інформація підтвердиться, то нововведень, порівняно з торішнім Galaxy S25 Ultra, буде досить багато.

