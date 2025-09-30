Поки що нововведення працює тільки в США і тільки для онлайн-платформи Etsy.

Компанія OpenAI оголосила про запуск нової функції Instant Checkout для ChatGPT. Тепер користувачі чат-бота можуть обирати і оплачувати товари прямо в діалоговому вікні – без необхідності переходити на сторонні сайти.

У прес-релізі OpenAI описує ChatGPT як посередника: бот допомагає підібрати товар і за згодою користувача передає платіжні дані продавцю в зашифрованому вигляді. Оплата підтримується через Apple Pay, Google Pay, Stripe і банківські картки.

При цьому ціна товару не відрізнятиметься від такої на сайті – всі витрати беруть на себе продавці, тобто користувачам не доведеться платити жодних комісій. Instant Checkout зможуть використовувати всі користувачі ChatGPT, зокрема й безплатні передплатники.

Відео дня

Таким чином, ChatGPT фактично перетворюється на віртуальний магазин з пошуком, підбором товарів і оплатою "в один клік". Експерти зазначають, що це може назавжди змінити онлайн-шопінг: якщо раніше основними точками входу були Google та Amazon, тепер їхня роль може поступово перейти до ШІ-асистентів.

Поки що нововведення працює тільки в США і тільки для онлайн-платформи Etsy. Однак найближчим часом компанія планує додати понад мільйон продавців на Shopify.

Нагадаємо, кількома днями раніше автори ChatGPT випустили збірку з понад 300 готових промтів для різних професій: від розробників і дизайнерів до маркетологів, HR-менеджерів і керівників.

Сьогодні ChatGPT займає понад 80% світового ринку чат-ботів та 92% в Україні. Найближчі суперники – Perplexity і Microsoft Copilot. На них припадає частка в 15% від усіх користувачів.

Вас також можуть зацікавити новини: