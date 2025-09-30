Зловмисники пробили бетонну підлогу та викрали 67 мішків з дитячим та жіночим одягом.

На Одещині четверо місцевих жителів вдалися до оригінального способу крадіжки - до складу на відомому промринку "7-й кілометр" вони наче кроти прорили тунель та винесли товар на чверть мільйона гривень.

Як повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури, зловмисники заздалегідь спланували крадіжку, підготували робочий одяг, рукавички та будівельні інструменти.

"На "7 кілометрі" завелися "кроти"… Вони орендували приміщення поблизу, викопали тунель та потрапити у сусідній склад на промисловому ринку "7 кілометр. Там вони пробили бетонну підлогу та викрали 67 мішків товару – дитячого та жіночого одягу. Поки одні виносили товари, інші стежили за обстановкою зовні", - розповіли у прокуратурі.

Після "спецоперації" крадії спробували замести сліди - закрили саморобною кришкою отвір у підлозі та забетонували вхід у тунель.

За даними слідства, унаслідок власнику товару завдано шкоди на 250 тис. грн.

Наразі Хаджибейська окружна прокуратура повідомила про підозру всім чотирьом "кротам" підозру у крадіжці, вчиненою за попередньою змовою (ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України).

Зараз перевіряється причетність ділків за їх "почерком" до інших можливих крадіжок на промисловому ринку.

Як уточнили у регіональному главку Нацполіції, фігурантів затримали безпосередньо після скоєння злочину. Підозрювані - жителі Одеси 29, 35, 40 та 44 років.

За даними поліцейських, ввечері спільники обстежили прилеглу територію, а вночі повернулися по товар. Молодші чоловіки були біля автомобіля на сторожі, а старші, які є братами, проникли до одного зі складів через підземний тунель завдовжки три метри.

"Зловмисники зробили отвори у стінах, через які винесли 75 палетів з одягом, що належать 36-річній громадянці іншої країни, яка нині мешкає в Одесі та здійснює торгівлю на промтоварному ринку. Щойно зловмисники завантажили палети в бус, поліцейські припинили оборудку", - розповіли у поліції.

Слідчі вилучили автомобіль зловмисників та привласнене майно.

