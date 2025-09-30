Базою для перспективного літака може стати стратегічний бомбардувальник Northrop Grumman B-21 Raider.

Повітряні сили США вивчають, чи може великий літак-невидимка типу "‎літаюче крило"‎, озброєний десятками ракет класу "‎повітря-повітря"‎, стати елементом сил повітряної переваги. Про це повідомляє Air & Space Forces Magazine.

Літак можуть створити на базі стратегічного бомбардувальника Northrop Grumman B-21, але концепція знаходиться на ранній стадії, так що інші підрядники можуть отримати шанс на роботу через обмежені потужності Northrop Grumman у виробництві B‑21.

Невідомо, чи буде літак пілотованим. Варто сказати, що ідею безпілотного або опційно-пілотованого варіанту B-21 Raider виношують вже давно, тому в даному випадку можливі різні варіанти.

Сама концепція "літаючого арсеналу" передбачає використання пілотованих винищувачів, таких як F-22 і F-35, а також, можливо, безпілотних ведених Collaborative Combat Aircraft, які б виявляли повітряні цілі, які потім збивав би надпотужний стелс-літак.

Нова концепція вже зараз стикається із труднощами – аналітики кажуть про нестачу ракет класу "повітря-повітря" для існуючих винищувачів, таких як F-22 та F-35.

Останнє не додає шансів на появу "літаючого арсеналу". Водночас перспектива війни з Китаєм і стрімкий розвиток його авіаційних можливостей може спонукати США почати випускати більше ракет.

Нові американські винищувачі

Раніше стало відомо, що Boeing розпочав виробництво винищувача шостого покоління F-47. Як повідомлялося, він може мати бойовий радіус у понад 1800 км і зможе розвивати швидкість близько 2450 км/год.

Нагадаємо також, що нещодавно компанія Northrop Grumman представила концепт палубного винищувача шостого покоління F/A-XX.

Фахівці звернули увагу на те, що літак схожий на YF-23 – проєкт багатоцільового винищувача п'ятого покоління, який здійснив перший політ у далекому 1990-му.

