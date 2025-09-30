Досвід України може стати ключовим елементом європейського проєкту "Стіна дронів".

Українські військові почали розгортання в Данії. Там вони поділяться досвідом боротьби з російськими ударними дронами типу "Шахед" з европейсткими пратнерами.

Про це глава держави Володимир Зеленський повідомив у соцмережі. "Наші військові розпочали розгортання в Данії місії для поширення українського досвіду захисту від дронів. Хлопці прибули для участі у спільних із партнерами навчаннях, які можуть стати основою для нової системи протидії російським і будь-яким іншим дронам", - повідомив Зеленський.

Як відзначив президент, український досвід – найбільш актуальний зараз у Європі.

"І саме наш досвід, наші фахівці, наші технології можуть стати ключовим елементом майбутньої європейської "Стіни дронів" – масштабного проєкту, який гарантуватиме безпеку в небі", - переконаний Зеленський.

Разом з тим, головнокомандуючий ЗСУ Олександр Сирський доповів про перший звіт команди з Данії.

Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ, міністру оборони України Денису Шмигалю, секретарю РНБО Рустему Умєрову працювати оперативно з усіма партнерами у Європі, які реально здатні розгорнути систему протидії дронам.

"Результати місії в Данії сформують відповідні рамки для співпраці й з іншими європейськими країнами", - вважає Зеленський.

Проєкт "Стіна дронів": що відомо

Як повідомляв УНІАН, у Данії вже кілька разів фіксували порушення повітряного простору у зв’язку з зальотом невідомих дронів. Зокрема, 22 вересня це призвело до закриття аеропорту Копенгагена на кілька годин, а в ніч на 25 вересня було закрито й інші дрібніші аеропорти в країні.

1 жовтня у Данії має відбутися неформальна зустріч голів держав та урядів країн-членів Європейського Союзу. На ці зустрічі обговорюватиметься питання посилення оборони, у тому числі розглядатиметься проєкт "Стіна дронів".

Крім того, в Данії будується спільний з Україною завод з виробництва ракет і дронів.

