Існує бюрократична процедура, яку необхідно пройти, аби у подальшому не нараховували боргові зобов’язання.

Для людей, чиє житло було зруйноване або перебуває в окупації нарахування та стягнення штрафів щодо оплати житлово-комунальних послуг наразі взагалі забороняється.

Про це в етері "Київ 24" сказав адвокат Богдан Кушнір. Говорячи про питання оплати житлово-комунальних послуг в період дії воєнного стану, він зауважив, що "нарахування та стягнення неустойки, пені, штрафів, інфляційних нарахувань, процентів, будь-яких річних, утворених за несвоєчасне або неповне внесення оплати, взагалі у нас забороняється наразі".

"І буде заборонено ще і впродовж 90 днів після завершення дії воєнного стану", - сказав Кушнір.

Крім того, він нагадав про заборону на припинення надання житлово-комунальних послуг. "Тобто, якщо навіть у вас там стоїть квартира, вам туди усе одно буде надходити, за можливості, тепло, вода та електрика", - зазначив експерт.

Кушнір розповів, що до заяви до надавача комунальних послуг необхідно додати довідку переселенця чи інформацію з офіційних джерел про окупацію населеного пункту, чи перебування його в межах зони активних бойових дій, і пояснити, що можливості проживати там немає, тож попросити не нараховувати комунальні послуги.

Також він зауважив, що загалом будь-який споживач має право на неоплату комунальних послуг у разі їх невикористання - за період тимчасової відсутності у житловому приміщенні або якщо таким приміщенням неможливо користуватися.

"Є бюрократична процедура, але її потрібно пройти для того, щоб вам у подальшому не нараховували ці боргові зобов’язання. Бо я хочу нагадати про те, що після завершення дії воєнного стану з вас все-таки буде стягнуто той борг, який у вас накопичився у зв’язку з тим, що ви, наприклад, вчасно не подали якісь документи", - наголосив адвокат.

Борги за житлово-комунальні послуги

Як повідомлялося, за даними "Опендатабот", українці накопичили рекордні борги за комунальні послуги. Станом на середину вересня кількість боржників сягнула 788 тисяч. Це на 13% більше порівняно з липнем 2024 року, коли проводилися попередні заміри.

Сумарне число виконавчих проваджень, відкритих через борги за комуналку, становить 788 507, що у півтора рази більше, ніж на початку повномасштабної війни.

Найбільше боржників у прифронтових регіонах. Найчастіше українці мають борги за теплопостачання та воду, а далі йдуть житлове обслуговування, енергопостачання та газ.

