Понад 300 комунальників намагаються забезпечити проїзд автівок.

В Одесі, через зливу, яка почалася вночі, підтоплена частина вулиць, відключаються світлофори, на кількох маршрутах громадський електротранспорт припиняє курсувати чи скорочує шлях.

Як повідомили у мерії Одеси, на низці ділянок у різних районах міста ускладнений рух транспорту у зв’язку з підтопленням. Зокрема, станом на 09:00, рух у Київському районі, по вулицях Героїв Небесної Сотні (виїзд з міста), Академіка Глушка тощо руху через "озера" немає взагалі.

По вулицях Сім'ї Глодан (колишня Ільфа і Петрова), Інглезі, Хімічна, Князя Ярослава Мудрого, Приморська ріг Газовий провулок, Ширяївський провулок, Марсельська через "високу воду" рух дуже ускладнений.

"Просимо водіїв бути уважними, дотримуватись дистанції та обирати альтернативні маршрути з урахуванням ситуації на дорогах", - наголошують у мерії.

У звʼязку з негодою в Одесі змінено (скорочено) маршрути тролейбусів - №10 курсує до вулиці Рішельєвської, №8 - до вулиці Хімічної. Трамваї маршрутів №№20,7,13 та 27 не курсували взагалі, згодом два з них поновили роботу. Проте у зв'язку зі складними погодними умовами та як наслідок - підтопленням частини вулиць, в місті введено тимчасові обмеження руху за наступними адресами: вул. Балківська зі сторони вул. Маловсько та Пересипського мосту; вул. Інглезі зі сторони вул.Варненська - вул. Івана і Юрія Лип.

Також чиновники попереджають, що у зв’язку з погодними умовами можливі відключення електропостачання на світлофорних об’єктах, які не обладнані блоками безперебійного живлення. Станом на 9.45 вони вже відключені на проспекті Князя Володимира Великого ріг вулиці 28-ї бригади імені Лицарів Зимового Походу, на вулиці Героїв Крут ріг Іцхака Рабіна та Василя Стуса ріг Мельницької.

Як додається, для ліквідації наслідків негоди долучили 45 одиниць техніки та понад 300 комунальників. Наразі дощ, який розпочався вночі, триває. Температура повітря +12°C.

У соціальних мережах очевидці пишуть, що вулиця Балківська перетворилася на річку, та оприлюднили відео, на яких можна побачити залиті авто.

За словами очевидців, підтопило багато інших вулиць, через високу воду люди не можуть вийти з під’їздів, складна ситуація у місті Чорноморськ, яке неподалік Одеси. Його жителі публікують відео, на яких машини, які намагаються пересуватися вулицями.

Також через негоду є проблеми в інших районах Одеської області. Так, за даними ДТЕК Одеські електромережі, наразі енергетики ліквідовують її наслідки. Найбільше постраждав Білгород-Дністровський район. Станом на 09:00 без світла залишається 12 901 абонентів в 16 селах та містечках.

"Однак, кількість клієнтів може збільшуватися протягом дня", - додали у компанії.

Як писав УНІАН, Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів попередив, що в Одесі сьогодні, 30 вересня, очікується сильний дощ, через що синоптики оголосили підвищений рівень небезпечності. Через негоду оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

