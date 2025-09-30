Урсула фон дер Ляєн наполягає на посиленні тиску на Москву.

Європейський Союз готує новий пакет жорстких обмежень щодо Російської Федерації. Санкції торкнуться таких сфер російської економіки, як енергетика, фінанси та торгівля.

Про це заявила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Наші санкції дають результат. Прогнозується, що ВВП Росії сповільниться з 4,3% у 2024 році до 0,9% у 2025 році. Ми повинні посилити тиск", - заявила вона.

При цьому вона вказала, що ключовим елементом нового антиросійського пакета санкцій стане заборона імпорту російського скрапленого газу.

Новий пакет санкції проти Росії - головні новини

У липні Уповноважений президента України з питань санкцій Владислав Власюк повідомив, що до нового пакету обмежень пропонується включити порти, які співпрацюють із російським "тіньовим флотом", капітанів відповідних кораблів, а також брокерів. Крім цього, у новому пакеті санкцій на Росію можуть чекати обмеження для банків та енергетичних компаній.

19 вересня стало відомо, що 19-й пакет обмежень проти Росії також можуть доповнити пунктом про прискорення відмови Європейського Союзу від імпорту російського скрапленого газу на один рік.

Зі свого боку глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас вказала, що під обмеження також можуть потрапити компанії з Китаю.

