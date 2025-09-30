Кіт Келлог пояснив, що мав на увазі, коли говорив про цей процес.

Спецпредставник президента США щодо України Кіт Келлог дистанціювався від своїх попередніх коментарів про плани США у відповідь на прохання президента України Володимира Зеленського надати крилаті ракети дальньої дії Tomahawk для ударів по території Росії.

Виступаючи на Варшавському безпековому форумі, Келлог наголосив, що говорив лише про публічні заяви і не має внутрішньої інформації про процес ухвалення рішення або про його підсумки, пише The Guardian.

Проте він наголосив на значущості ракет Tomahawk, назвавши їх "дуже досконалою ракетною системою", і заявив, що якщо їхнє використання буде дозволено, це "змінить динаміку будь-якого військового конфлікту", додавши ще один рівень "невизначеності" завдяки їхнім можливостям.

Крім того, Келлог також заявив, що зараз США сфокусовані на тому, щоб зупинити найбільшу сухопутну війну в Європі з часів Другої світової.

"Це війна промислової потужності з сотнями - не однієї або двох тисяч, а сотнями, у множині, тисяч - загиблих. В Афганістані росіяни вийшли після втрат у 18 000; ми пішли з В'єтнаму після втрат у 65 000. Зараз ідеться про кількість загиблих і поранених з обох сторін, яка перевищила мільйон. Тому, я думаю, цю війну потрібно якось завершити", - підкреслив він.

Інші заяви зі США щодо України

Раніше УНІАН повідомляв, що віцепрезидент США Джей Ді Венс теж коментував питання передачі ракет Tomahawk Україні. За його словами, Трамп ще не ухвалив остаточного рішення щодо продажу цього типу озброєння Україні.

Крім того, нещодавно ексміністр оборони США розповів про те, яку роль має відіграти НАТО для перемоги України. Колишній глава Пентагону зазначив: "Я думаю, нам потрібно робити більше з того, що ми робимо".

