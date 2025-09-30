Доставка відправлень здійснюється у понад 15 тисяч відділень по всій території США.

Державна "Укрпошта" з 1 жовтня знижує вартість відправлення дрібних посилок до США, повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"Президент Дональд Трамп підвищує тарифи для імпорту в США, а "Укрпошта" - знижує вартість доставки до Америки. Щоб підтримати українських експортерів у найгарячіший передсвятковий сезон продажів у США - коли припадає понад 25% річного обсягу - "Укрпошта" знижує тарифи на доставку Prime", - зазначив Смілянський.

За його словами, тарифи на дрібні пакети Prime стартуватимуть від 260 гривень, що на 1,5-2 долари менше, ніж раніше.

Зазначається, що доставка відправлень здійснюється у понад 15 тисіч відділень по всій території США. Серед залучених партнерів "Укрпошти" у логістичному ланцюзі є DHL, Nordi, Lufthansa.

У пресслужбі "Укрпошти" вказали, що компанія не бере оплату за повітря в коробці. Тобто вони беруть до уваги не об’єм, а лише фактичну вагу посилки. Швидкість доставки становить від семи днів.

Відправлення посилок з України до США

З 29 серпня у США почали діяти нові правила, які скасовують норму безмитного порогу для посилок. Раніше товари вартістю до 800 доларів можна було отримати без сплати мита.

Після скасування безмитного ліміту на посилки українські товари стануть дорожчими для американських споживачів на 10%. В "Укрпошті" тоді відмітили, що тарифи на доставку до США зростуть у середньому на 1,5–3 долари залежно від категорії й ваги відправлення.

Раніше, у червні цього року, "Укрпошта" підписала угоду з Поштою США щодо доставки посилок між країнами. Компанія таким чином планувала зменшити терміни із 8-10 днів до 6-8 днів доставки.

