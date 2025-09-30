Водночас ціни на фрукти та ягоди за п’ять днів зовсім не змінилися.

На початку тижня на деякі ходові овочі ціни в Україні зросли. Так, за вихідні синя капуста на "Столичному ринку" здорожчала рівно вполовину. Зараз ціна на неї становить 30 гривень за кілограм проти 20 гривень у п’ятницю, як свідчать дані сайту ринку.

Молода білокачанна капуста також здорожчала, хоча і не так сильно – з 25 до 27 гривень за кіло. Ціни на капусту броколі виросли істотніше – на 5 гривень – до 50 гривень за кілограм.

Але найбільше серед овочів у порівнянні з п’ятницею додали в ціні кабачки – цілих 15 гривень. Зараз їх торгують по 33 гривні за кіло. Також на 12 гривень здорожчали баклажани, до 42 грн/кг.

За вихідні подорожчали і вітчизняні огірки. І якщо ціна на одеські овочі змінилася на дві гривні, до 35 грн/кг, то рівненські огірки продають вже на 12 гривень дорожче – по 47 грн/кг.

Молода кукурудза, якою торгують поштучно, коштує тепер 11 гривень замість 9. Ще одна позиція, по якій було зафіксовано здорожчання – це перець Білозірка. Його продають вже не по 25 грн/кг, а по 33 грн/кг.

Кілограм молодої картоплі на ринку можна придбати за ціною 13 гривень за кілограм – розцінки незмінні вже три тижні.

Зазначимо, що ціни на фрукти та ягоди залишаються стабільними з минулої середи.

Ціни на овочі та фрукти в Україні – останні новини

Нагадаємо, що тиждень тому роздрібні ціни на овочі почали підвищуватися. Здорожчання зокрема торкнулося гострого перцю, капусти, кабачків та редису. А от з фруктів почали продавати дешевше персики, сливи та малину.

Також через сезонність вже наприкінці минулого тижня суттєво зросли ціни на моркву – в середньому на 24%, ніж тижнем раніше. При цьому, незважаючи на здорожчання, цей овоч все ще значно дешевший, ніж був у вересні 2024 року.

