У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували рись. Як йдеться у повідомленні у Facebook, хижак потрапив у фотопастки заповідника.

"Осінь - це час, коли хутро рисі стає довшим і густішим. Його забарвлення набуває насичених рудуватих або сіруватих відтінків, а характерні плями яскравіше виділяються на фоні осінніх пейзажів, допомагаючи рисі залишатися непомітною серед золотавого листя", - йдеться у повідомленні науковців.

На оприлюдненому фото можна побачити величезну граціозну кішку, яка щось роздивляється у лісі.

Що відомо про рись.

Це рід хижих ссавців з родини котових, містить 4 сучасні види, поширені в Євразії та Північній Америці. Рисі мають 28 зубів замість звичайних 30 зубів у інших котових.

Дослідники зазначають, що рись — типова кішка, хоча величиною з великого пса, якого частково нагадує своїм зменшеним тілом та довгими ногами. У рисі дуже характерна голова: порівняно невелика, округла і дуже виразна. Від інших котячих рисі відрізняються коротким хвостом, китичками на кінцях вух і довгими вібрисами. Маса тіла - від 5 до 30 кг. Забарвлення від середньо-коричневого до золотистого і бежево-білого, іноді з темно-коричневими плямами, особливо на кінцівках. Всі види рисей мають біле хутро на грудях, череві й на внутрішніх сторонах ніг.

У скандинавській міфології рись була священною твариною богині Фреї - вважалося, що ці тварини впряжені в її колісницю. Стародавні греки вірили, що гострий погляд рисі здатний пронизувати наскрізь непрозорі предмети. Крім того, рись є національною твариною в Північній Македонії й зображена на зворотному боці монети в 5 динар. Також цей хижак є національною твариною Румунії та Словенії. Арись-поле — один із найдавніших образів слов'янської міфології.

Нагадаємо, на півдні Одеської області підібрали "зграйку" червонокнижних диких лісових кошенят, які залишилися без батьків. Двох кошенят вже передали до столиці України – у Київській зоопарк. Тих, що залишилися у місті Ізмаїл, за словами науковця, зараз перетримують, а потім віддадуть до національного природного парку "Тузлівські лимани", де відпустять у дику природу.

У цьому заповіднику на волі вже мешкає родина диких лісових котів, тож малі до них "доєднаються".

