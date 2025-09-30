Під час розрахунку враховуються доходи за I та II квартали поточного року.

Пенсійний фонд України з 1 жовтня проведе розрахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2025-2026 років.

У пресслужбі Фонду повідомили, що житлова субсидія розраховується з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно. Для більшості громадян такий розрахунок відбудеться в автоматичному режимі. Також автоматично перевизначать розмір субсидії домогосподарствам, допомога яким в літній період складала 0,00 грн.

"Під час розрахунку розміру житлової субсидії на опалювальний сезон 2025-2026 років враховуються доходи домогосподарства за I та II квартали 2025 року. Доходи у вигляді пенсійних виплат враховуються в розмірі нарахованої пенсії за серпень 2025 року", - повідомили у ПФУ.

Громадянам, які планують вперше отримати житлову субсидію, необхідно звернутись до територіального органу Пенсійного фонду.

Також до Фонду мають звернутись ті, хто отримував житлову субсидію, але станом на 1 жовтня у них відбулись зміни у складі зареєстрованих осіб домогосподарства чи у складі сім’ї члена домогосподарства, або в переліку житлово-комунальних послуг, якими користується домогосподарство.

За призначенням житлової субсидії можуть ще звернутись люди, яким субсидія на неопалювальний період не була призначена через наявність заборгованості, яка вже погашена або оформлено договір реструктуризації чи оскаржено питання заборгованості зі сплати ЖКП у судовому порядку.

Які документи для оформлення субсидії

Для призначення житлової субсидії надаються заява та декларація (за встановленими формами).

Залежно від обставин можуть надаватись інші документи (за наявності), наприклад:

договір найму (оренди) житла – у разі проживання заявника у житлі, що орендується;

копія договору про реструктуризацію заборгованості – за умови наявності заборгованості та укладання відповідного договору;

довідка ВПО – у разі звернення за призначенням житлової субсидії за місцем фактичного проживання.

Подати документи на призначення житлової субсидії можна одним із способів (за вибором):

особисто, звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду;

поштою на адресу територіального органу Фонду;

онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ чи мобільний застосунок "Пенсійний фонд".

Крім того, документи на призначення субсидії можна подавати через уповноважених посадових осіб територіальних громад, центри надання адміністративних послуг та через портал "Дія".

У ПФУ наголосили, що у разі подання документів у період з 1 жовтня до 30 листопада (включно) субсидія призначається з початку опалювального періоду. Якщо звернення мало місце пізніше – з місяця звернення.

Субсидії в Україні – інші новини

У проєкті закону про державний бюджет на житлові субсидії в 2026 році передбачено 42,3 млрд гривень. Ця сума аналогічна до цьогорічної, проте дещо зменшилася кількість отримувачів субсидій – з 2,8 до 2,7 млн домогосподарств.

З січня 2025 року в Україні працює новий механізм підтримки внутрішньо переміщених осіб – субсидія на оренду житла. Субсидії призначаються на 6 місяців з можливістю продовжити її на такий самий період.

