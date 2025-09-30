При цьому публікувати звичайні відео на камеру в такому додатку буде не можна.

За даними джерел видання Wired в OpenAI, компанія планує вийти на ринок коротких відео, створивши власний аналог популярних TikTok або YouTube Shorts, де весь контент буде повністю згенерований штучним інтелектом.

За дизайном і структурою це буде звичайнісінький застосунок із вертикальними роликами, навігацією за допомогою свайпів і вкладкою з рекомендаціями. Ключова відмінність у тому, що публікувати звичайні відео на камеру буде не можна.

За даними Wired, користувачі можуть створювати відео тривалістю до 10 секунд, використовуючи нейромодель Sora 2. На сьогодні це один із найпотужніших ШІ-інструментів для перетворення тексту на відео: на відміну від конкурентів, розробка OpenAI генерує цілі відео відразу, замість того, щоб об'єднувати їх покадрово.

Відмінною особливістю платформи стане система перевірки особистості, яка дає змогу користувачам підтвердити свою "схожість" (імовірно, щось на кшталт віртуального аватара), а потім використовувати себе у відеороликах, створених штучним інтелектом. Завантажений портрет зможуть використовувати й інші користувачі для створення своїх відео.

Дату виходу і назву додатка поки не розголошують. За інформацією джерел, OpenAI зараз активно тестує додаток серед своїх співробітників. Тим часом 6 жовтня стартує захід для розробників DevDay і компанія напевно підготувала до нього анонси.

Конкурентне середовище на ринку ШІ-відео швидко загострюється. Минулого тижня Meta запустила Vibes – власні Shorts виключно для ШІ-відео. Зі свого боку Google підтвердила, що інтегрує модель Veo 3 в YouTube.

Сам TikTok поки займає більш обережну позицію. Раніше компанія оновила свою політику, заборонивши контент, створений нейромережами, який "вводить в оману з питань суспільної важливості або шкодить людям". Цей консервативний підхід може дати OpenAI можливість утвердитися в якості основної платформи для ШІ-відео.

