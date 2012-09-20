Металіст почав турнір Ліги Європи з нічиєї

Закінчився матч групового етапу Ліги Європи УЄФА в групі K між Байєром і харківським Металістом.

Байєр - Металіст 0:0. В іншому матчі цієї групи зіграли Рапід (Відень) - Русенборг 1:2. Решта матчів Група G. Генк - Відеотон 3:0, Спортинг - Базель 0:0 Група H. Інтер (Мілан) - Рубін 2:2, Партизан - Нефтчі 0:0 Група I. Ліон - Спарта (Прага) 2:1, Атлетік - Хапоель (К-Ш) 1:1 Група J. Марібор - Панатінаїкос 3:0, Тоттенхем - Лаціо 0:0 Група L. Твенте - Ганновер 2:2, Леванте - Хельсінгборг 1:0 *** Нагадаємо, що раніше зіграно матчі в групах A-F, зокрема за участі дніпропетровського Дніпра Група A. Янг Бойз - Ліверпуль 3:5, Удінезе - Анжи 1:1 Група B. Хапоель (Тель-Авів) - Атлетіко 0:3, Вікторія Пльзень - Академіка 3:1 Група C. АЕЛ - Боруссія 0:0, Фенербахче - Марсель 2:2 Група D. Марітіму - Ньюкасл 0:0, Бордо - Брюгге 4:0 Група E. Копенгаген - Мельде 2:1, Штутгарт - Стяуа 2:2 Група F. Наполі - АІК 4:0, Дніпро - ПСВ 2:0

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