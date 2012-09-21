Європейські ЗМІ: Залучати Україну, а не стримувати

Про це вони заявляють в статті у відомій австрійській газеті "Die Presse" від 20.09.2012.

Європейські політики констатують, що все ж таки Україна показала більше готовності співпрацювати з ЄС. Європа має цим пишатися.

28 жовтня Україна обирає новий Парламент. Країна не є ідеальною і тому потрапила під шквал критики. Проте ми вважаємо, що європейським стратегічним інтересам краще б слугувала політика взаємодії, що була б спрямована на реформи та майбутнє розширення, ніж політика виключення.

Україна являє собою величезну геополітичну цінність як для Росії, так і для ЄС. Держава є важливою транзитною територією для транспортування великої кількості природного газу, що постачається Росією до країн ЄС. Ця держава, як і деякі країни ЄС, була залежна від свавільної енергетичної політики Москви.

У той же час Президент України Віктор Янукович, не зважаючи на свою репутацію як наближений до Росії, посилює співпрацю з НАТО. Помітно, що тепер він більше прагне європейської інтеграції, проведення економічних і судових реформ та підписання угоди про асоціацію з ЄС. Критики ж вказують на засудження та тюремне ув'язнення колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, вони хочуть зробити відносини ЄС з Україною залежними від звільнення Ю.Тимошенко з в'язниці.

Новий виборчий закон прийнято

Тут варто зауважити, що у цьому питанні вже існує співпраця між Україною та ЄС. Європейський парламент уповноважив колишнього польського президента Олександра Квасневського та колишнього президента Європейського парламенту Пета Кокса вести моніторинг за розвитком ситуації в Україні.

Україна працює з ЄС у повному обсязі. Крім того, до Європейського суду з прав людини була подана апеляція з цього питання, що є ще одним свідченням готовності України відповідати європейським законам. Подальше підтвердження тісної співпраці між ЄС і Києвом можна побачити у нещодавньому ухваленні нового виборчого закону, на підставі рекомендацій Ради Європи, що ґрунтуються на європейській моделі. Новий закон отримав схвалення 80 відсотків членів парламенту й підтримується як урядом, так і опозицією, включаючи партію Тимошенко.

Європа з 1945 року неодноразово практикувала політику взаємодії і партнерства з сусідами, яка спрямована на зміцнення європейських цінностей і нашого бачення демократії. Теперішні спроби ізоляції та маргіналізації України можуть призвести до протилежного результату. Тому ми переконані, що правильним рішенням у відносинах між ЄС і Україною у будь-якому випадку є взаємодія, а не виключення.

Романо Проді є екс-президентом Європейської комісії і колишнім прем'єр-міністром Італії; Альфред Гузенбауер - колишній федеральний канцлер Австрії.