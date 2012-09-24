Порошенко вважає закон про «наклеп» божевіллям

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спілкування з журналістами.

“Це божевілля... Я вважаю, що це є інструментом тиску на засоби масової інформації. Для мене як для громадянина це категорично неприйнятно”, - сказав П.Порошенко.

Він також зазначив, що автори законопроекту мають нести політичну відповідальність за свою ініціативу.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня український парламент схвалив у першому читанні проект закону, яким передбачається запровадити кримінальне переслідування за наклеп з покаранням до трьох років ув’язнення.