Порошенко вважає закон про «наклеп» божевіллям
20:52, 24 вересня 2012Політика
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Міністр економічного розвитку та торгівлі України Петро Порошенко вважає законопроект про запровадження кримінальної відповідальності за наклеп «божевіллям» та «інструментом тиску на засоби масової інформації».
Порошенко каже, що це інструмент тиску на ЗМІ
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спілкування з журналістами.
“Це божевілля... Я вважаю, що це є інструментом тиску на засоби масової інформації. Для мене як для громадянина це категорично неприйнятно”, - сказав П.Порошенко.
Він також зазначив, що автори законопроекту мають нести політичну відповідальність за свою ініціативу.
Як повідомляв УНІАН, 18 вересня український парламент схвалив у першому читанні проект закону, яким передбачається запровадити кримінальне переслідування за наклеп з покаранням до трьох років ув’язнення.
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