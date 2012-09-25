Третьяков: «Мовні» ініціативи партія влади кожного разу приберігає під вибори

Так опозиційний політик прокоментував реєстрацію у Верховній Раді проекту закону, що пропонує посилити захист прав російського і російськомовного населення України аж до надання російській мові статусу другої державної.

На думку політика, подібні «мовні» ініціативи партія влади кожного разу приберігає під вибори для мобілізації свого електорату. «На жаль, всі ці дії «регіоналів»тільки поглиблюють розкол країни, - вважає Олександр Третьяков. - Влада відпрацьовує чужий план, а нам потрібен український план, орієнтований на просування України і розвиток власної державності».

На думку депутата, влада сама собі копає яму, оскільки вибори пройдуть, а держава Україна залишиться і досягнення суспільної рівноваги, ліквідація ризиків для державності знову стануть актуальними темами.

Олександр Третьяков висловив упевненість, що цей закон не буде ухвалений. Також він заявив, що, як тільки на виборах переможе демократична більшість, «ми скасуємо і закон Ківалова-Колесніченка - «Про основи державної мовної політики».

Як повідомляли ЗМІ, у Верховній Раді України зареєстровано проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про засади державної мовної політики», поданий народним депутатом із фракції Партії регіонів Олександром Черноморовим.

Нагадаємо, що Олександр Третьяков балотується на виборах-2012 за мажоритарним округом № 218, що об'єднує частини Святошинського та Оболонського районів столиці.