Ющенко: Україна буде членом Євросоюзу, це лише питання часу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що Україна буде членом Європейського Союзу.

Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента, про це В.ЮЩЕНКО заявив в інтерв’ю словацькій газеті «Правда» напередодні візиту до Словацької Республіки (візит запланований на 11 жовтня).

«Європейський Союз повинен зробити все для того, щоб кількість його партнерів збільшилася. Я маю на увазі не лише формальних членів», – зауважив Президент і висловив переконання, що «Україна буде членом ЄС, це лише питання часу».

В інтерв’ю В.ЮЩЕНКО окреслив своє бачення перспектив розвитку двосторонніх українсько-словацьких відносин. Він висловив переконання, що Україна може успішно співпрацювати зі Словаччиною, зокрема, в енергетичних проектах.

Також порушувалася тема виборів до Верховної Ради, які відбулися в Україні 30 вересня. Відповідаючи на запитання, чи наблизили вони Україну до Європейського Союзу, В.ЮЩЕНКО наголосив, що тут має насамперед йтися про те, що ці вибори відбулися демократично, що є надзвичайно важливим кроком у контексті європейських перспектив нашої держави.

Говорячи про питання візового режиму між Україною та ЄС у світлі подальшого розширення Євросоюзу, Президент наголосив: «Хотілося б найменш болісно відчувати ряд регламентів і процедур, які існують не лише у візовому режимі, а й стосовно торгівлі, руху капіталу, послуг тощо».

*** «Правда» – найвпливовіша у Словаччині щоденна газета, за накладом (110 тис. примірників) посідає друге місце у країні. Заснована у 1926 році як газета для середнього класу та інтелігенції. Після падіння комуністичного режиму газета поновила свою орієнтацію саме на ці прошарки населення і сьогодні є основною політичною трибуною Словаччини.