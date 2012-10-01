Адвокат каже, що Тимошенко пролежала на цементі два дні

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові заявив журналістам адвокат Ю.Тимошенко Олександр Плахотнюк.

«Стан здоров’я, сказати погіршився – це нічого не сказати. Я знаю про те, що вже один з лікарів заявив про те, що все, що було зроблено з нею до п’ятниці, тобто всі процедури, які проведені до п’ятниці, це дводенне перебування на підлозі звело нанівець», - сказав О.Плахотнюк.

Він зазначив, що це сказав український лікар, але не уточнив, хто саме.

За словами адвоката, під час протесту екс-прем’єр не вживала їжі.

О.Плахотнюк повідомив, що лежачий протест Ю.Тимошенко тривав із 16.30 п’ятниці, 28 вересня, до 13.00 неділі, 30 вересня. «Починаючи з 16.30 п’ятниці і до майже 13.00 неділі Юлія Володимирівна лежала в передбаннику перед палатою в знак протесту проти незаконних дій, якими позбавили її права на побачення. Лежала практично на цементі, який вкритий тонким шаром лінолеуму», - сказав О.Плахотнюк.

Адвокат припустив, що протест Ю.Тимошенко припинився після того, як вона дізналась про дозвіл на зустріч із лідерами Об’єднаної опозиції.

За словами О.Плахотнюка, Ю.Тимошенко було надано документ, де вказано, що враховуючи її поведінку та поведінку її захисників, буде порушуватися питання про доцільність її виписки з лікарні. «Яке відношення має поведінка до медичних показників взагалі не відомо, але на цьому було акцентовано і це було зроблено від імені пенітенціарної служби», - сказав адвокат.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня керівництво Качанівської колонії відмовило Ю.Тимошенко у зустрічі з соратниками Арсенієм Яценюком, Олександром Турчиновим та Григорієм Немирею.

У Державній пенітенціарній службі вказали, що, відповідно до рекомендацій німецьких лікарів клініки "Шаріте", значна кількість зустрічей негативно впливає на процес реабілітації Ю.Тимошенко, у зв’язку з чим лікарі рекомендували максимально обмежити кількість зустрічей на час перебування засудженої у стаціонарному закладі і зосередитися саме на реабілітаційному процесі.

Захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко заявив, що екс-прем’єр на знак протесту проти недопуску до неї соратників лягла на підлогу перед своєю палатою.

30 вересня ДПтС повідомила, що Ю.Тимошенко «у порядку виключення» отримала дозвіл на побачення зі своїми соратниками А.Яценюком, Г.Немирею і О.Турчиновим. Побачення триватиме до півтори години.

Соратники екс-прем’єра планують відвідати її у вівторок, 2 жовтня.