У шефа Південної митниці знайшли не 870, а лише 22 тисячі доларів

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, відділ облпрокуратури з розслідування злочинів про корупційні дії проводить досудове слідство у кримінальній справі, порушеній 24 вересня за ознаками ч.3 ст.368 (отримання хабара) КК України «щодо начальника митного поста «Одеса-вантажний» Південної митниці і головного інспектора цього поста».

Зокрема, чиновників митниці підозрюють у вимаганні й отриманні хабара від брокера за здійснення митного оформлення 11 контейнерів вантажу з металопродукцією. Встановлено, що в службовому приміщенні головний інспектор митного поста двічі одержав хабара на загальну суму 3300 дол., після чого був затриманий правоохоронцями.

Начальника митного поста затримано у порядку ст. 115 КПК України, судом термін затримання продовжено до 10 діб.

«Головний інспектор митного поста, що повністю визнав свою провину, перебуває на підписці про невиїзд і дає свідчення у справі», - зазначили в прокуратурі області.

Обшуки в приміщеннях Південної митниці проведено 1 жовтня в рамках оперативного супроводу вищезгаданої кримінальної справи співробітниками Відділу боротьби із злочинами в органах виконавчої влади та управління Південного регіону департаменту МВС України.

В ході слідства з'ясовується, для яких цілей призначалися ці кошти і хто із співробітників митниці причетний до хабарів від митних брокерів та експедиторів.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня Генеральна прокуратура повідомила, що при обшуку в службовому кабінеті начальника Південної митниці було вилучено понад 870 тисяч доларів. За даними Генпрокуратури, обшук проводився працівниками правоохоронних органів у рамках досудового слідства у кримінальній справі щодо начальника одного з митних постів Південної митниці і головного інспектора цього поста, які підозрюються у вимаганні й отриманні хабара для здійснення митного оформлення 11 контейнерів вантажу.

Того ж дня 2 жовтня наказом голови Державної митної служби Олександра Вдовиченка було звільнено з посади начальника Південної митниці.

3 жовтня одеські підприємці оприлюднили листа, адресованого керівництву Держтаможслужби, що готові вийти на акції протесту у зв'язку із звільненням начальника Південної митниці О.Вдовиченка, вимагаючи його повернення на попередню посаду.