Соціолог: Є небезпека зриву виборів у Києві

Існує небезпека зриву виборів у Києві. Про це у прямому ефірі 5 каналу повідомила директор Фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна.

"Є небезпека зриву виборів у Києві. У мене є точна інформація, коли бюджетників записували членами виборчих комісій, при тому від яких партій – їм не сказали. Сказали, що скажуть пізніше. Я дізналася, що спеціально переплутали телефони всіх цих людей, і коли дзвонять, наприклад, до Петрова, питають: «Іванов тут живе?» - «Не тут» - «Ага». Тобто вони просто не з’являться на свої виборчі дільниці, тому що вони не будуть знати, а їх десь записали. Тобто йде таке шулерство і мухльож», - наголосила І.Бекешкіна.