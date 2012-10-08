Азаров зберігає свої заощадження в гривні
14:24, 08 жовтня 2012Політика
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Прем'єр-міністр України Микола Азаров зберігає свої заощадження в гривні.
Азаров спокійний за свої гроші
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прямої лінії з читачами газети «Комсомольская правда в Украине».
«Я зберігав і зберігаю свої заощадження в гривні, оскільки вклади в гривні мають найвищі відсотки. Вони на порядок вищі, ніж інфляція», - сказав М.Азаров
Він наголосив, що курс залишиться стабільним після виборів до Верховної Ради.
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