Азаров зберігає свої заощадження в гривні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прямої лінії з читачами газети «Комсомольская правда в Украине».

«Я зберігав і зберігаю свої заощадження в гривні, оскільки вклади в гривні мають найвищі відсотки. Вони на порядок вищі, ніж інфляція», - сказав М.Азаров

Він наголосив, що курс залишиться стабільним після виборів до Верховної Ради.