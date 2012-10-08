ЦВК передала МВС ще три скарги

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення ухвалені за результатами розгляду трьох відповідних скарг на засіданні комісії.

Зокрема, до МВС передано скаргу кандидата у депутати Віталія Черняховського щодо порушень виборчого законодавства його конкурентом в одномандатному виборчому окрузі № 221 (м. Київ, Печерський район) Аллою Шлапак під час ведення нею агітаційної кампанії. Скаржник наголошував на систематичності порушень своїм конкурентом вимог передвиборчої агітації, які полягають у підкупі виборців за допомогою продовольчих пакетів.

Крім того, для перевірки фактів до Міністерства внутрішніх справ направлено одразу дві скарги кандидата у депутати, члена Партії регіонів, самовисуванця Руслана Боделана, який вважає порушеннями обмежень агітації його конкурентами по округу – зокрема, його однопартійцем, висуванцем Партії регіонів Юрієм Круком та висуванцем Комуністичної партії Юрієм Оносом. Скарга стосується ведення обома кандидатами передвиборчої агітації в одномандатному виборчому окрузі № 143 (м. Ізмаїл, Одеська область).

Р.Боделан повідомляє, що Ю.Крук та Ю.Онос поширювали агітаційні буклети, в яких були відсутні вихідні дані про замовника друку та установу з виготовлення цих агітаційних матеріалів.

Скаржники просили ЦВК оголосити попередження своїм конкурентам.

Водночас ЦВК відмовила кандидатам-мажоритарникам у задоволенні їх вимог, проте направила скарги зі всіма доданими до них матеріалами до МВС, оскільки "в них йдеться про порушення, які мають ознаки вчинення злочину чи адміністративного правопорушення".