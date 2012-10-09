Симоненко валить всі економічні проблеми на Тігіпка

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер КПУ Петро Симоненко журналістам у Кременчуці.

За його словами, економічна ситуація в Україні надзвичайно загрозлива, і вже зараз уряду не вистачає коштів на фінансування бюджетної сфери.

«Соціальні стандарти не те що не виконуються, а скорочуються з кожним місяцем. Йде падіння економіки, і викликане воно в першу чергу тим, що внутрішній ринок України не розвивається, а зовнішній працює тільки на експорт», – зазначив П.Симоненко.

Він також висловив упевненість, що одним із найбільших винуватців того, що склалася така ситуація, є С. Тігіпко.

Лідер комуністів також нагадав, що ще до початку виборчої кампанії комуністи не один раз порушували питання про відставку С.Тігіпка.

«Як тільки закінчаться вибори-2012, ми повернемося до цього питання і наполягатимемо на тому, щоб цей чиновник втратив своє крісло», – сказав П.Симоненко.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні минулого року, виступаючи з трибуни Верховної Ради, П.Симоненко заявляв, що фракція КПУ в черговий раз звертається до уряду з проханням звільнити з посади С.Тігіпка.

За словами П.Симоненка, саме С.Тігіпко запевняв, що Україна не може обійтися без кредиту Міжнародного валютного фонду, і для цього потрібно підвищити тарифи на житлово-комунальні послуги, транспорт, зв'язок, скоротити пільги для незахищених верств населення.