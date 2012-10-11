Яценюк: Я не можу припуститись тушок

В Об'єднаної опозиції не буде тушок у наступному складі Верховної Ради, заявив голова Ради Об'єднаної опозиції Арсеній Яценюк в інтерв'ю Савіку Шустеру на Першому національному, повідомляє «Українська правда».

«У нас не буде тушок. Я не можу припуститись тушок. І ми формували списки партій з 8 об'єднаних партій таким чином, щоб там не було тих, хто є політичними потворами», - зазначив він.

«Розумію, що будуть залякувати. Чудово розумію. Розумію, що будуть тиснути. Будуть купувати. Будемо тримати», - додав А.Яценюк.

На його переконання, люди вийдуть з протестами, якщо результати виборів будуть сфальшовані. «Ми закликатимемо людей вийти, якщо будуть махінації, фальшування», - уточнив А.Яценюк.