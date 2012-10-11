Луценку відмовили в стаціонарі

Як повідомляє Державна пенітенціарна служба України, сьогодні, 11 жовтня, засудженого екс-міністра МВС Юрія Луценка було обстежено у Чернігівській обласній клінічній лікарні відповідно до рекомендацій комісії лікарів від 2 жовтня п.р.

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Згідно з попередніми висновками лікарів: за результатами проведеного обстеження – захворювань, які б передбачали стаціонарне лікування Ю.Луценка, не виявлено. Стан здоров’я пацієнта задовільний, - зазначено в повідомленні.

Як відомо, дружина екс-міністра Ірина раніше заявляла про погіршення стану здоров'я її чоловіка.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня партія «Народна самооборона» оприлюднила висновок лікарів щодо стану здоров’я Ю.Луценка і заявила, що його не лікують.

Згідно з інформацією партії, ввечері 4 жовтня Ю.Луценко отримав на руки консультативний висновок фахівців Управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА щодо стану здоров’я.

У «Народній самообороні» нагадують, що лікарі приїхали до колонії разом з омбудсменом Валерією Лутковською, яка висловила занепокоєння з приводу інформації про погіршення самопочуття Ю.Луценка. До складу комісії входили провідні спеціалісти з терапії, неврології, гастроентерології та кардіології.

Після огляду спеціалістами було рекомендовано, окрім медикаментозного лікування, пройти дообстеження у плановому порядку.