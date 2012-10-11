Яценюк хоче підписати угоду про співпрацю у ВР з кожним мажоритарником

Про це він заявив сьогодні під час прес-конференції в Донецьку, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

А.Яценюк наголосив, що завдання опозиції – не лише отримати якомога більше місць у парламенті: «Ми повинні чітко сказати народу України, для чого ми приймаємо рішення щодо об'єднання на одномандатних округах і формування партнерства між опозиційними партіями».

Для цього, підкреслив він, таке рішення має супроводжуватися підписанням політичної угоди між опозиційними силами щодо майбутньої співпраці в наступному парламенті і, найважливіше, - щодо голосування в наступному парламенті.

А.Яценюк нагадав, що кожен із кандидатів в депутати від ВО «Батьківщина» прийняв присягу, відповідно до якої він несе ряд політичних зобов’язань. «Починаючи з того, що він повинен вступити до фракції ВО «Батьківщина» і закінчуючи тим, що він зобов'язаний проголосувати за наш пакет законів», - підкреслив він.

«Тому в рамках політичної співпраці з різними політичними силами треба сьогодні чітко зазначити, хто і що буде робити в новій Верховній Раді, і щоб така угода була скріплена не тільки підписами політичних лідерів, а щоб під цією угодою поставили підписи ті кандидати в депутати, які будуть висунуті в одномандатних мажоритарних округах як єдині кандидати», - наголосив він.

А.Яценюк оголосив 7 пунктів, які мають бути предметом цієї угоди. «Не дати можливості змінити Конституцію Президенту Януковичу під себе, за якою він захоче обиратися в парламенті і відібрати право українців фактично вибирати собі владу», - наголосив він.

Наступний пункт угоди - голосування за закон України про порядок імпічменту Президента і створення тимчасової парламентської комісії з питання імпічменту.

Усі депутати від опозиційних сил також мають проголосувати за продовження мораторію на продаж землі. «У нашому пакеті повинно бути продовження мораторію на продаж землі до 1 січня 2016 року. При цьому треба буде зробити низку речей, в першу чергу – це формування земельного ринку як такого і встановлення державної гарантованої ціни на землю, яка повинна бути на рівні країн-членів ЄС, щоб не допустити скупку за копійки і перепродаж української землі», - підкреслив А.Яценюк.

За його словами, для забезпечення відповідальності не тільки Президента, але і народних депутатів, предметом політичних домовленостей повинен бути закон про відкликання народного депутата України. «Ми вважаємо, що в новому парламенті повинна бути юридична відповідальність членів парламенту за невиконання своїх обіцянок», - сказав він.

Ще одне важливе питання, переконаний А.Яценюк, - це особисте голосування народних депутатів. «У такому політичному пакеті повинно бути прийняття рішення про особисте голосування і введення кримінальної відповідальності за голосування чужими картками», - підкреслив він.

Також, наголосив А.Яценюк, в угоді мають бути пункти щодо скасування Податкового кодексу та ухвалення Кодексу економічного зростання, а також про скасування пенсійної реформи та ухвалення власної реформи пенсійної системи.

За його словами, рішення про спільні дії опозиційних сил мають прийматися прозоро і публічно. «В першу чергу, це правильно по відношенню до народу України. Тоді народ України зрозуміє, навіщо ми об’єднались, навіщо прийняли рішення підтримувати саме цього кандидата і що зміниться в новому парламенті», - наголосив голова Ради Об’єднаної опозиції.

Відповідаючи на запитання про можливість узгодження мажоритарників із партією «УДАР», А.Яценюк нагадав, що Об’єднана опозиція «Батьківщина» та ВО «Свобода» прийняли рішення про узгодження кандидатів у депутати на мажоритарних округах. «Сподіваюсь, що таке рішення буде нами взаємно ухвалене ще з однією партією – це партія «УДАР». Це дасть можливість кардинально змінити виборчу картину і дозволить нам як опозиції виграти набагато більшу кількість мажоритарних округів, ніж сьогодні прогнозується», - додав він.