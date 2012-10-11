Опозиція хоче ліквідувати Конституційний суд

Про це заявив голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк сьогодні під час прес-конференції в Донецьку, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

Зокрема, за словами А.Яценюка, у плані змін Об’єднаної опозиції – позбавлення МВС та СБУ функції боротьби з корупцією та створення єдиного органу - Національного антикорупційного бюро, «яке отримає повноваження щодо реальної війни з корупцією».

Ресурси для створення цього органу, за словами А.Яценюка, будуть отримані за рахунок скорочення повноважень і чисельності відповідних підрозділів МВС та СБУ.

При цьому повноваження СБУ, згідно з законом, повинні бути виключно у сфері національної безпеки: «контррозвідка, боротьба з тероризмом, захист державної таємниці», зазначив А.Яценюк.

Також, за його словами, низка контрольних повноважень прокуратури неконституційні. «Відповідно до чинної Конституції, органи прокуратури позбавлені функції загального нагляду. Але функція загального нагляду – це основна корупційна функція в органах прокуратури», - заявив А.Яценюк.

Він підкреслив, що Об’єднана опозиція виступає за позбавлення прокуратури функцій, які не належать їй за законом. «Функція прокуратури – підтримувати державне звинувачення і не контролювати, а регулювати питання слідства», - сказав він.

При цьому А.Яценюк підкреслив, що корупцію в Україні неможливо подолати без подолання корупції в суддівській системі. Він повідомив, що влада планує внести зміни до Конституції, відповідно до яких позбавити парламент функції призначення суддів, «таким чином позбавивши законодавчу гілку влади однієї з базових контрольних функцій - впливу на призначення суддів і відповідальність суддів».

За його словами, в рамках реформи судової системи Об’єднана опозиція передбачає тотальну люстрацію суддівського корпусу, якісні зміни функцій вищої кваліфікаційної комісії і з`їзду суддів, а також скасувати Конституційний Суд України.

«Конституційний суд – це ніщо інше, як підрозділ Адміністрації Президента. Треба передати функції конституційної юрисдикції до Верховного суду України», - наголосив А.Яценюк.