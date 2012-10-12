Богатирьова за державні гроші злітала до США з двома охоронцями і цілою свитою

Про це пише "Українська правда".

Богатирьова здійснила візит до США для зустрічей із посадовцями - міністром охорони здоров'я США Кетлін Сібеліус, директором департаменту з питань безпеки лікарських засобів Томасом Крістлом, сенатором Ричардом Лугаром та заступником помічника Державного секретаря США Деном Расселом.

Окрім Богатирьової та фахівців з охорони здоров'я, на тиждень до Вашингтона полетіли також два тілоохоронці, відеооператор, подруга Людмила Харів , яка відповідає за піар Богатирьової, а також завідувач сектору секретаріату Кабміну Олександр Демедюк, який працював із віце-прем’єркою в РНБОУ.

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Кабінет міністрів та Міністерство охорони здоров'я відмовилися надавати інформацію щодо витрат на візит делегації: на лист журналіста урядовий секретаріат відповів, що запит надіслано до Мінздоров’я, а міністерство відіслало із запитаннями щодо складу делегації та кошторису поїздки назад до Кабміну.

"Мінімум 5 осіб, чиє перебування в групі підтримки Богатирьової викликає запитання. Це 110 тисяч гривень – тільки на авіаперельоті. Крім того, усі вони провели шість ночей у Вашингтоні, що співмірно з вартістю квитка. Іншими словами, ця група підтримки Богатирьової у одному короткому відрядженні коштувала бюджету мінімум 200 тисяч гривень. І це – без добових", - пише автор статті.

Причому Богатирьова летіла до США бізнес-класом, квитки на який утричі дорожчі за економ-клас.

Крім того, перебування Богатирьової в США передбачало "приватну програму", яка займала всю суботу, 22 вересня. Заради неї голова МОЗ на добу відклала повернення до України делегації з 10 осіб.

На запитання до віце-прем'єра щодо двох охоронців у Америці, приватної програми та перельоту бізнес-класу редакція жодної відповіді не отримала.