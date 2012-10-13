Російські слідчі розпочали огляд місця катастрофи літака ЧФ у Криму

Російські слідчі розпочали огляд місця катастрофи літака Чорноморського флоту РФ Бе-12 у Криму.





Про це УНІАН повідомили у Слідчому комітеті Росії.

«Місце авіаційної катастрофи оточене. Слідчі розпочнуть огляд місця події. На даний час із військової частини вилучається документація, відповідно до якої виконувався цей тренувальний політ. Найближчим часом планується допитати технічний персонал, що брав участь у підготовці літака до вильоту, а також посадовців, які керували польотом», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що 523-м військовим слідчим відділом Слідчого комітету Російської Федерації, що дислокований у Севастополі, за фактом катастрофи літака порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 351 КК РФ (порушення правил польотів або підготовки до них).

Для надання практичної і методичної допомоги до Севастополя вилетів слідчий-криміналіст з військового слідчого управління Слідчого комітету Російської Федерації по Південному військовому округу. Розслідування кримінальної справи продовжується.

Як повідомляв УНІАН, учора, 12 жовтня, близько 18.20 за московським часом при заході на посадку на аеродром, що розташований неподалік від селища Кача (Автономна Республіка Крим), зазнав аварії літак Бе-12 військової частини 49311 Чорноморського флоту. В результаті аварії 3 члени екіпажу загинули, 1 – зазнав травм, і зараз перебуває в лікувальній установі.

Причиною катастрофи літака Бе-12 стала відмова двигуна. Комісію з розслідування причин і обставин катастрофи літака очолив командуючий ЧФ РФ контр-адмірал Олександр Федотенков. До з'ясування причин аварії всі польоти літаків Бе-12 припинені.