У Криму зазнав катастрофи літак Чорноморського флоту Росії (оновлено)

Про це УНІАН повідомило джерело в правоохоронних органах Севастополя.

«Інцидент стався в другій половині дня на аеродромі «Кача».

За нашими даними літаку понад 30 років. Розбився екіпаж, що знаходився на борту. Озброєння і зброї в літаку не було», - сказав співрозмовник агентства.

Офіційну інформацію агентству отримати не вдалося оскільки телефони ЧФ або не відповідають, або постійно зайняті.

Бе-12 ("Чайка", за кодифікацією НАТО Mail) - протичовновий літак-амфібія, надходить на озброєння авіації ВМФ Росії з 1960 року. Створений в ОКБ Берієва.

На літаку встановлено комплект цільового устаткування, що дозволяє вести пошук і боротьбу з підводними човнами супротивника.

Аеродром "Кача" - окремий змішаний авіаполк ВПС Чорноморського флоту РФ, окремий протичовновий вертолітний полк ВПС ЧФ, учбовий центр льотного складу ВПС ЧФ РФ.