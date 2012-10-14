Експерт: Жоден сильний мажоритарник по Києву від опозиції не має наміру зніматись

Таку думку УНІАН озвучив директор Центру політичного консалтингу Денис Денисенко.

«Про зняття можна говорити тільки тоді, коли подані відповідні документи до ЦВК, - заявив експерт. – Наразі ми спостерігаємо за процесом політичних торгів і вже зараз можемо сказати, що в «УДАРі» першими виявили ініціативу, щоб красиво з точки зору піару представити можливу невдачу переговорів з «Батьківщиною», вірогідність якої дуже велика».

«Зверніть увагу, що в партії Кличка заявили про те, що чекають симетричних кроків від «Батьківщини», - сказав, зокрема, Денис Денисенко. – За моїми даними, жоден сильний кандидат-мажоритарник по Києву від об’єднаної опозиції не має наміру знімати своєї кандидатури. Заява «УДАРу» має на меті показати виборцю, що партія Кличка зробила все, що могла, і тепер слово за «Батьківщиною».

Експерт також нагадав про те, що процес зняття кандидатів може виявитися досить тривалим. «Боюсь, що велика частина з тих кандидатів, яким їхні політичні сили насправді запропонують знятися на користь їхнього суперника, можуть просто «не встигнути» цього зробити», - зауважив Денис Денисенко.