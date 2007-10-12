Ющенко завтра вранці почує прізвища прем`єра, спікера і міністрів?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що завтра отримає від «помаранчевої» коаліції узгоджену угоду і кандидатуру прем’єр-міністра України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам сьогодні у словацькому місті Кошице, де перебуває з офіційним візитом.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що угода про створення коаліції між «Нашою Україною» і БЮТ була підписана ще у лютому.

«Це не питання, яке залишається відкритим, це питання врегульоване на правовому рівні у відносинах між двома політичними силами», - підкреслив Президент.

На його думку, за підсумками виборів можлива лише така конфігурація більшості: «Це БЮТ і «Наша Україна» плюс інші сторони, які забажають бути у цьому конструктивному процесі».

В.ЮЩЕНКО зауважив, що ці домовленості не можуть бути формалізовані, поки не буде офіційних результатів парламентських виборів. Водночас, він попросив політичні сили провести попередні переговори, щоб узгодити усі деталі і напрацювати необхідні проекти рішень.

«Ця робота дуже важлива – вона спрямована на те, щоб ми просто не гаяли часу, щоб не стали свідками спікеріади, коаліціади попередніх років, коли суспільство втомилось й угода виношувалась дуже боляче», - підкреслив Президент.

За словами В.ЮЩЕНКА, уже зараз мають бути розроблені проекти рішень в економічній, соціальній, політичній сферах, які потім має ухвалити парламент, і в першу чергу це стосується програми діяльності уряду. «Щоб програма 100 днів була зразу покладена на стіл Президенту», - сказав він.

Також, за його словами, ще до оприлюднення офіційних результатів виборів БЮТ і «Наша Україна» мають узгодити усі позиції щодо розподілу портфелів в уряді і парламенті, «щоб це було опрацьовано, як домашня робота».

«Я сподіваюсь, що завтра вранці я ці речі отримаю», - підкреслив В.ЮЩЕНКО, додавши, що, за його прогнозом, наступного тижня уже буде оголошено остаточні результати виборів, буде визначено кандидатуру прем’єр-міністра і завершено інші процедурні речі по формуванню коаліції.

«Я цього дуже хочу, тому що у нас є всі шанси стабілізувати ситуацію, знайти нові параметри відносин «більшість-меншість» і дбати про об’єднання України, консолідації політичних сил», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент повторив свою позицію, що перемога демократичних сил є найкращим результатом, оскільки це дозволить завершити політичну війну, період нестабільності, період неузгодженості між гілками влади.

Він також висловив сподівання, що політикам вдасться відмовитись від своїх амбіцій.