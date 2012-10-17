Єфремов уже задкує: майбутній союз з Ударом - це тільки думка одного депутата
Керівник парламентської фракції Партії регіонів Олександр Єфремов каже, що заява про можливість створення у наступному парламенті більшості за участю Партії регіонів та «УДАРу» є особистою думкою конкретного депутата.
Про це він заявив у коментаріВВС Україна.
"У нас кожна людина має право на власну точку зору та власні роздуми", – сказав О.Єфремов.
На його думку, конфігурація більшості у Верховній Раді наступного скликання залежатиме від підсумків виборів та від результатів переговорів, які будуть проведені між політичними силами, які потраплять до парламенту.
"Ми вже давним-давно перебуваємо в політиці, тому ми не виключаємо нічого, – заявив О.Єфремов на запитання про те, чи виключають у Партії регіонів альянс з якимось з ймовірних переможців виборів. – Внаслідок переговорів можуть скластися будь-які конфігурації, за винятком, можливо, радикально налаштованих політиків. З такими ми, як правило, не підтримуємо контактів".
Заступник голови Партії регіонів уточнив, що в цьому випадку має на увазі, перш за все, партію "Свобода".
Як повідомлялось, напередодні в ефірі "5 каналу" депутат від Партії регіонів Георгій Смітюх заявив, що у разі, якщо його політсилі не вдасться самостійно утворити більшість, вона готова її створити разом з комуністами та партією «УДАР».