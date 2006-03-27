До Львівської облради проходять...

За результатами підрахунку 11 тисяч 252 голосів виборців області, до Львівської обласної ради мають можливість потрапити такі політичні сили: “Наша Україна” – 26,24%, БЮТ, - 8,1%, ВО “Свобода” – 8%, Блок Костенка та Плюща – 6,5%, ПОРА – 5,93%, Партія регіонів – 3,9%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час прес-конференції голова Львівської міської ТВК Олег ЩЕРБАКОВ.

“Ці дані попередні, але судячи з усього суттєвих змін лідерів виборчих перегонів до обласної ради не очікується”, - акцентував О.ЩЕРБАКОВ.