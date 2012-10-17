Депутати просять КС оцінити конституційність мовного закону

Про це повідомляє прес-служба КС.

Конституційні подання надійшли 16 жовтня.

Зокрема, 51 депутат просить перевірити відповідність Конституції України (конституційності) Закону „Про засади державної мовної політики“ від 3 липня 2012 року № 5029–VI у зв’язку з порушенням процедури його розгляду та прийняття.

Друге подання стосується і відповідності Конституції в цілому статей цього закону.

Подання знаходяться на опрацюванні у Секретаріаті КСУ

Довідка УНІАН. 3 липня Верховна Рада України прийняла закон "Про засади державної мовної політики", що викликало хвилю протестів по всій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнятий з істотними порушеннями.

Закон дозволяє використовувати російську мову в офіційному діловодстві в регіонах, не менш як 10% жителів яких говорять цією мовою.

10 серпня закон «Про засади державної мовної політики» набув чинності.

При цьому Президент Віктор Янукович 8 серпня відразу після підписання цього резонансного закону створив робочу групу з його доопрацювання.