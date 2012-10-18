МЗС: громадяни України, що перебувають у Сирії, зможуть проголосувати в Лівані

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції заступник міністра закордонних справ України – керівник апарату МЗС Андрій Олефіров.

Він зазначив, що у зв'язку із безпековою ситуацією у Сирії та Іраку не всі громадяни України, які перебувають у цих країнах, зможуть проголосувати на виборчих дільницях, розташованих у дипломатичних представництвах, тому передбачена можливість голосування у сусідніх країнах.