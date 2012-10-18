МЗС: громадяни України, що перебувають у Сирії, зможуть проголосувати в Лівані
01:30, 18 жовтня 2012Політика
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Громадяни України, які перебувають у Сирії, на парламентських виборах 28 жовтня зможуть проголосувати в Лівані, українці, які перебувають в Іраку, – в Йорданії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції заступник міністра закордонних справ України – керівник апарату МЗС Андрій Олефіров.
Він зазначив, що у зв'язку із безпековою ситуацією у Сирії та Іраку не всі громадяни України, які перебувають у цих країнах, зможуть проголосувати на виборчих дільницях, розташованих у дипломатичних представництвах, тому передбачена можливість голосування у сусідніх країнах.
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