Військові США 'спалили' розташування баз на Близькому сході через фітнес-застосунок

Особовий склад США публічно розкривав дані про свої місце знаходження через застосунок Strava.

Американські військові публічно розкривали геолокаційні дані свого місцезнаходження на воєнних базах США на Близькому сході під-час користування фітнес-застосунком Strava.

Як повідомляє видання Stars And Stripes, такі випадки фіксувалися навіть через місяці після того, як Центральне командування США запровадило обмеження на розкриття геолокаційного позиціонування в усьому регіоні.

Зокрема, користувачі фітнес-застосунку Strava неодноразово записували та публічно ділилися деталями своїх тренувань на воєнних базах у кількох країнах зони відповідальності Центрального командування США.

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Інформація у відкритому доступі включала повторювані маршрути та місця тренувань. З часом це розкривало звички користувачів фітнес-застосунку у їхній рухливій активності. Деякі деталі включали більше даних, аніж просто час і місце розташування, у тому числі фотографії людей у армійському одязі для фізичної підготовки або у спорядженні у військового зразка.

Одна спортивна активність, яка вказувала на місце розташування військових, включала фотографію з фітнес-зони.

Раніше телеканал Sky News оприлюднив незалежне розслідування про виявлення понад 1,3 тисячі користувачів застосунку Strava, які поширювали дані про тисячі тренувань з військових об’єктів США на Близькому Сході.

У Центральному командуванні США відмовились говорити, чи поширюються обмежувальні правила на заборону розкриття геолокацій на користування застосунком Strava, де дані про спортивну активність є публічно доступними. Також не було відповіді на питання, чи притягнули воєнний персонал до дисциплінарної відповідальності за порушення.

Як повідомляв телеканал Sky News, публічно доступні дані про тренування могли розкривати зосередження персоналу і аспекти їхньої повсякденної діяльності на місцях, по яким пізніше Іран завдавав удари.

Однак, наразі не було встановлено, що Іран використовував застосунок Strava для обрання цілей.

Також відомо, що військо-повітряна база в Йорданії, звідки було оприлюднено дані про спортивну діяльність 16 липня, на наступний день зазнала іранської атаки. Цей напад призвів до загибелі трьох солдат США.

Що передувало

Як відомо, застосунок Strava використовують велосипедисти, бігуни, лижники і плавці по усьому світу. Ще в 2018 році повідомлялося, що карта з даними від фітнес-трекерів розкрила військові бази США.

У 2024 році повідомлялося, що за допомогою спортивного додатка Strava змогли відстежити пересування співробітників Федеральної служби охорони (ФСО) РФ, які відповідають за безпеку російського диктатора Володимира Путіна.

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