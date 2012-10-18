ЗМІ: Європейські волонтери виїжджають з України не з власної волі

Як повідомляє «КоммерсантЪ–Украина», вчора країну терміново покинув перший волонтер, що одержав розпорядження про незаконне перебування.

У Європейському Союзі сподіваються, що українська влада вирішить цю проблему. Волонтери ж зазначають, що ситуація дійшла до крайності, хоча для її вирішення достатньо однієї постанови Кабінету міністрів.

Про критичну ситуацію з діяльністю волонтерів, що приїжджають в Україну з ЄС для безоплатної роботи в соціальних програмах, "Ъ" повідомили представники організацій, що працюють у цій сфері.

"Україна є єдиною країною у сфері діяльності Європейської волонтерської служби, де ми не можемо зареєструвати хлопців і дівчат", - сказала інформаційний представник програми ЄС "Молодь у дії" Оксана Бондар.

Причиною складнощів є зміни до Закону "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", які набрали чинності навесні і відповідно до яких міграційна служба вимагає від них листа "державного органу, який відповідає за виконання волонтерських програм, або волонтерської організації". Проте парламент не врахував, що в Україні немає органу, що відповідає за роботу волонтерів, а також немає юридичної можливості зареєструвати організацію як волонтерську, зазначає газета.

Попервах міграційна служба погоджувалася реєструвати волонтерів без пред'явлення довідки неіснуючого органу на підставі дипломатичної ноти Представництва ЄС, проте влітку перейшла до дослівного виконання закону. "У нас просто відмовляються приймати документи, а якщо приймають - через місяць повертають з відмовою", - заявила координатор проектів Донецького молодіжного дебатного центру Ольга Собченко.

Волонтери, що дістали відмову в реєстрації, повинні покинути країну протягом місяця. Вчора закінчився термін для першого з них - шведа Акселя Нордфельда. Він займався соціальною роботою з молоддю околичних районів Донецька, зокрема планував створення дитячої музичної групи.

"Ми знаємо про цю проблему і сподіваємося, що скоро вдасться знайти її рішення спільно з українською владою", - заявив "Ъ" прес-секретар Представництва ЄС в Україні Давид Стулик.

В МЗС, який є контактним органом Представництва ЄС в уряді, не визнає існування проблеми. "На початку року після зміни нашої візової політики були нарікання, але ми виправили всі недоліки. Якби справді були складнощі, то надходили б скарги, а їх останні півроку не спостерігалося", - сказав "Ъ" заступник міністра Андрій Олефіров, який займається департаментом консульської служби.

В організаціях, що приймають волонтерів, наголошують, що сьогоднішній порядок гальмує реалізацію соціальних проектів у зв'язку з необхідністю тимчасового виїзду європейців з країни. При цьому молоді люди, що приїжджають в Україну для неоплачуваної роботи, зустрічаються з низкою обмежень.

"На початку літа мені довелося повернутися до Польщі на похорони бабусі. На кордоні мені повідомили, що я не зможу приїхати назад. Мені довелося чекати 90 днів у Польщі", - розповів поляк Петро Веселовський (працює в Донецьку з дітьми дошкільного віку).

"Деякі європейські волонтерські організації вже пишуть на своїх сайтах: просимо українських колег нас не турбувати. У Європі знають, з якими проблемами зустрічаються їхні представники, направлені в нашу країну", - поскаржилася О.Бондар.