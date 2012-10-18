Об'єднана опозиція звинувачує Кличка в грі на користь Партії регіонів

Об’єднана опозиція «Батьківщина» заявляє, що відмова лідера партії «УДАР» Віталія Кличка підписати політичну угоду про створення коаліції демократичних сил у Верховній Раді VII скликання грає на користь Партії регіонів і є кроком, що призведе до розпилення демократичних сил.

Про це йдеться у заяві Об’єднаної опозиції «Батьківщина», переданій агентству УНІАН.

16 жовтня Об’єднана опозиція звернулася до «УДАРу» з пропозицією підписати угоду. Про готовність підписати таку угоду ще раніше заявила ВО «Свобода».

Зазначена угода передбачає єднання демократичних політичних сил у майбутньому парламенті та їхні спільні дії.

«Ми пропонували Віталію Кличку та мажоритарникам від цієї політичної сили не допустити внесення Президентом Януковичем змін до Конституції України, які мають на меті обрання глави держави у парламенті, разом голосувати за закон про процедуру імпічменту та за сам імпічмент Президента Януковича, за скасування антиукраїнського закону про мови, антинародної пенсійної реформи та Податкового кодексу, продовження мораторію на продаж землі, спільні дії із звільнення політичних в’язнів Юлії Тимошенко та Юрія Луценка. В угоді також передбачено ухвалення закону про відкликання народного депутата України, встановлення кримінальної відповідальності для тих народних обранців, які голосують за інших депутатів, скасування недоторканності для Президента, народних депутатів і суддів, забезпечення підписання та ратифікації Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, включно із створенням зони вільної торгівлі, створення умов для запровадження безвізового режиму з країнами ЄС, денонсування зрадницьких «Харківських угод». У кінцевому підсумку підписання такої угоди зменшило б можливість формування пропрезидентської більшості у майбутній Верховній Раді», - заявили в Об’єднаній опозиції.

«Однак сьогодні ми через засоби масової інформації отримали відповідь Віталія Кличка, який відмовився підписувати угоду під абсолютно надуманим приводом небажання брати участь у розподілі портфелів. Така відповідь політика, який неодноразово заявляв, що він представляє демократичні сили, відверто здивувала. Адже в проекті цієї угоди, який був опублікований на сайті «Батьківщини» ще у понеділок, немає жодного слова про поділ якихось портфелів», - йдеться у заяві.

Її автори ще раз звертають увагу В.Кличка: «Мова йде сьогодні не про портфелі, а про єднання навколо певних цінностей, про формування нового демократичного, європейського курсу нашої країни. Ми твердо переконані - цей курс стане альтернативою згубній політиці нинішньої влади, що веде країну до національної катастрофи. Відмова Віталія Кличка підписати Угоду про створення коаліції демократичних сил у майбутньому парламенті – це крок, який грає на користь Партії регіонів, це крок, який перетворює його на союзника «регіоналів», це крок, який призведе до розпилення демократичних сил, а не до їхнього єднання у боротьбі із нинішнім режимом Януковича».

Як вважають в Об’єднаній опозиції, «зараз уже стало зрозуміло, чому партія «УДАР Віталія Кличка» ще до початку виборів зірвала процес узгодження спільних дій демократичних сил. А потім на минулому тижні в односторонньому порядку вийшла з переговорів з Об’єднаною опозицією щодо формування єдиного списку мажоритарних кандидатів та без будь-яких консультацій із партнерами оприлюднила своє рішення, яке дає можливість Партії регіонів додатково отримати декілька десятків депутатських мандатів. Із жалем ми мусимо констатувати, що у такий відповідальний час Віталій Кличко прийняв рішення, виходячи із своїх власних, меркантильних інтересів, а не із інтересів України, її народу. Сьогодні наша дружня простягнута рука зависла у повітрі, однак ми переконані, що рано чи пізно, у повному складі чи у складі лише тих, хто встояв під тиском влади, фракція Віталія Кличка приєднається до демократичних сил у парламенті».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 жовтня, на прес-конференції у Харкові В.Кличко заявив, що його політична сила пропонує підписати угоду про створення коаліції у ВР після проведення виборів.

«Ми пропонуємо створювати парламентську демократичну коаліцію одразу після виборів. Це логічно. Спочатку вибори – потім коаліція. Це європейська традиція», - сказав В.Кличко.