Церква закликає українців не ганьбитися, продаючи свої голоси на виборах

Продаючи голос на виборах людина ганьбить себе як особистість і громадянина. Про це в ефірі «5 каналу» заявив голова Інформаційного управління УПЦ КП Архієпископ Євстратій (Зоря).

«Продажа голосу, за будь що, починаючи від синонімічної гречки, і закінчуючи солодкими обіцянками, які, очевидно є нездійсненими, продаючи свій голос людина ганьбить себе, як особистість, як громадянина, і тому нехай не скаржиться, чому ми так погано живемо, чому не приймаються правильні закони, чому крадуть гроші і так далі», - заявив Архієпископ.